Водитель, сбивший женщину насмерть, пойдет под суд

фото Госавтоинспекции Тюменской области

57-летний житель Тюмени обвиняется в гибели пешехода. Материалы по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", направлены в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, утром 2 ноября 2017 года мужчина на Renault Logan на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 107 ул. 50 лет ВЛКСМ Тюмени по неосторожности сбил 54-летнюю женщину, которая из Заводоуковска приехала в Тюмень навестить дочь. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Женщина скончалась 9 ноября.

Водитель признал свою вину в ДТП.