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Тюменцам напоминают про декларацию о доходах

17:46 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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Декларационная кампания 2018 года началась в России.

Представить декларацию о доходах, полученных в минувшем году, необходимо до 3 мая 2018 года. Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 2018 года. Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая или не уплатит налог вовремя, то за эти нарушения предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тыс. рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года, сообщает пресс-служба УФНС по Тюменской области.

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Теги: декларация , налоговая служба

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