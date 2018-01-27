up

27.01.2018 суббота

USD 55,8288

EUR 69,6073

В Тюмени -8..-10 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Государственная инспекция труда: уровень производственного травматизма в регионе снизился

13:53 27 января 2018 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Государственная инспекция труда по Тюменской области констатировала снижение в 2017 году уровня производственного травматизма в регионе. Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, этому способствовали мероприятия, проведенные по результатам специальной оценки условий труда на предприятиях области.

Специальная оценка условий труда в Российской Федерации внедрена с 1 января 2014 года в целях установления реального состояния условий труда на рабочих местах. До конца 2017 года специальная оценка условий труда проведена на более чем 11 млн рабочих мест в нашей стране (22 % от общего числа рабочих мест), на которых занято свыше 15 млн работников. Улучшены условия труда более чем на 1,7 млн рабочих мест. Оценить условия труда всех имеющихся в экономике 48 млн рабочих мест планируется до 31 декабря 2018 года.

В Тюменской области за 2013-2017 годы оценка условий труда проведена более чем на 313 тыс. рабочих мест (77% от общего числа тех, что подлежащих оценке). В том числе на 98,5% от общего количества рабочих мест с вредными условиями труда. Благодаря этому удалось улучшить условия на более чем 19 тысячах рабочих мест.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

15:01 Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы по фигурному катанию
14:33 Ученые нашли универсальный "язык" общения
13:53 Государственная инспекция труда: уровень производственного травматизма в регионе снизился
13:29 Замминистра финансов России назвал девять тенденций международных финансовых отношений
13:18 Тюменцы примут участие в конкурсе социальной рекламы "Спасем жизнь вместе"
12:30 Владислав Третьяк посмотрит игру тюменского "Рубина"
12:28 Сто случаев острой кишечной инфекции зарегистрированы в гимназии Хабаровского края
12:03 Владимир Якушев рассказал полпреду, как в регионе решают проблемы дольщиков
11:34 Ялуторовские школьники - рекордсмены по сдаче пластиковых крышек
11:11 Олимпийский чемпион Александр Тучкин провел мастер-класс для тюменских спортсменов Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев рассказал полпреду, как в регионе решают проблемы дольщиков

Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области

Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

Политика

"Итоги года Урала и Сибири" подвели в Тюмени

Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

Экономика

Биокорм для рыб начнут выпускать в Ялуторовске

Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области вырос в 2017 году

В Тюменской области работают активные предприниматели, считает Лариса Невидайло

Общество

Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

Ученые нашли универсальный "язык" общения

Государственная инспекция труда: уровень производственного травматизма в регионе снизился

Спорт

Владислав Третьяк посмотрит игру тюменского "Рубина"

Олимпийский чемпион Александр Тучкин провел мастер-класс для тюменских спортсменов

Ледолазы встретятся на чемпионате

Происшествия

Сто случаев острой кишечной инфекции зарегистрированы в гимназии Хабаровского края

Тобольские полицейские задержали черного лесоруба

В Югре осудят водителя грузовика, врезавшегося в поезд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+