Государственная инспекция труда: уровень производственного травматизма в регионе снизился

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Государственная инспекция труда по Тюменской области констатировала снижение в 2017 году уровня производственного травматизма в регионе. Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, этому способствовали мероприятия, проведенные по результатам специальной оценки условий труда на предприятиях области.

Специальная оценка условий труда в Российской Федерации внедрена с 1 января 2014 года в целях установления реального состояния условий труда на рабочих местах. До конца 2017 года специальная оценка условий труда проведена на более чем 11 млн рабочих мест в нашей стране (22 % от общего числа рабочих мест), на которых занято свыше 15 млн работников. Улучшены условия труда более чем на 1,7 млн рабочих мест. Оценить условия труда всех имеющихся в экономике 48 млн рабочих мест планируется до 31 декабря 2018 года.

В Тюменской области за 2013-2017 годы оценка условий труда проведена более чем на 313 тыс. рабочих мест (77% от общего числа тех, что подлежащих оценке). В том числе на 98,5% от общего количества рабочих мест с вредными условиями труда. Благодаря этому удалось улучшить условия на более чем 19 тысячах рабочих мест.