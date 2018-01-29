Инспекторы проверили содержание трассы Тюмень - Омск

Инспекторы проверили содержание трассы Тюмень-Омск/Фото Росавтодор

С инспекцией по участку автомобильной дороги федерального значения Р-402 Тюмень - Ишим - Ялуторовск - Омск от Тюмени до границы с Омской областью проехали представители ФКУ "Уралуправтодор".

Начальника учреждения Алексея Борисова и директора тюменского филиала Дениса Бажуру сопровождал заместитель директора подрядной организации АО "ТОДЭП" Алексей Павлов, отвечающий за эксплуатацию данного участка автодороги.

Участники поездки оценили состояние дорожного покрытия и качество эксплуатации участка трассы в зимний период, а также осмотрели объекты транспортной безопасности. Кроме того, заказчики работ проверили готовность подрядной организации к борьбе с непогодой. Несмотря на незначительное количество осадков в январе, дорожники находятся в состоянии постоянной готовности.

Алексей Борисов дал положительную оценку работы подрядчика, высказав лишь незначительные замечания. Представитель АО "ТОДЭП" устранит их в ближайшие дни.

В ФКУ "Уралуправтодор" работает круглосуточная дежурно-диспетчерская служба. Телефон 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).