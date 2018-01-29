Тюменские паралимпийцы завоевали медали Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

Тюменские паралимпийцы завоевали медали Кубка мира по лыжным гонкам/фото ЦСП72

Тюменские паралимпийцы везут домой 12 медалей Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения проходил в немецком Оберриде с 20 по 28 января, сообщает пресс-служба ЦСП72.

Напомним, в состав сборной России в соревнованиях участвовали тюменские атлеты с нарушением зрения: Елена Ремизова (ведущий спортсмен Андрей Токарев), Марина Галицына (ведущий Максим Пирогов), Николай Полухин (ведущий Эдуард Березин), Станислав Чохлаев (ведущий Олег Колодийчук).

На счету Станислава Чохлаева - четыре золотых медали, Николай Полухин выиграл два серебра и три бронзы, Елена Ремизова – одну серебряную и две бронзовые медали.