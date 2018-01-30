Тюменцам предлагают изготовить масленичную куклу

Конкурс на лучшую куклу "Тюменская Масленица – 2018" стартовал в Тюмени. Куклу можно сделать индивидуально или в составе группы, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Работы участников оценят за оригинальность и необычный подход к изготовлению куклы, а также за использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений. Особое внимание уделят работам, в которых будут использованы национальный колорит и верность традициям.

Заявки на участие принимают до 17 февраля 2018 года по электронной почте og@tyumen-ckit.ru с пометкой конкурс "Тюменская Масленица-2018". Подробности можно уточнить по телефону 41-44-77 – Наталья Аншакова.

Выставка кукол "Тюменская Масленица -2018" будет работать в течение всего праздника, который состоится 18 февраля 2018 года в зоне отдыха Заречных микрорайонов. Начало в 12 часов.

Всех участников конкурса наградят дипломами, а победители получат призы от партнеров мероприятия, фотоотчет и информацию о победителях можно будет посмотреть на официальном сайте центра культуры и творчества "Тюмень".

Муниципальное автономное учреждение культуры Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.