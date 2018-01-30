Жителя Тюменского района осудят за дорожную аварию с пострадавшими

ГИБДД Тюменской области

Водителя, обвиняемого в дорожной аварии с пострадавшими, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в октябре 2017 года водитель на ВАЗ-21150, подъезжая к деревне Нариманова, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом "Урал" под управлением 18-летнего парня. У юноши - перелом правой голени, у его пассажира - ушибы.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.