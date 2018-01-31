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Депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль проблемы жителей Югры

17:05 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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Депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин взял под контроль вопрос о предоставлении льгот детям войны Ханты-Мансийского автономного округа. Этот вопрос на встречах с депутатом, который находится в округе с деловой поездкой, подняли жители Нефтеюганска.

Федерального закона о социальной поддержке "детей войны", как рассказал "Тюменской линии" помощник депутата Владимир Акимов, нет, но на уровне некоторых регионов решения приняты и жителям, к примеру, Волгоградской, Вологодской, Мурманской областей, Пермского края выделяется помощь.

Николай Брыкин считает, что необходимо обозначить категорию этих людей, которым важна не только социальная поддержка, но и моральная. Сегодня этот вопрос, по его словам, решается в Госдуме.

В 2015 году с инициативой закрепить в Ханты-Мансийском автономном округе социальный статус "Дети войны" в окружной парламент обращалась дума Нефтеюганска. Предлагалось отнести к этой категории граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая, либо 2 сентября 1945 года и предусмотреть для них комплекс мер социальной поддержки исходя из возможностей бюджета округа и бюджетов муниципалитетов. Например, получение ежемесячной денежной выплаты, прохождение ежегодной диспансеризации в медучреждениях Югры, внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания и т.п.

Также на встречах с населением речь шла о поддержке вновь созданных социально ориентированных некоммерческих организаций, о получении материнского капитала и о формировании культуры и патриотизма на предприятиях.

Николай Брыкин в составе жюри принял участие в конкурсе "ПрофГид", в рамках V муниципального фестиваля профессий "Шанс на успех". А чуть позже встретился с молодежным крылом "Единой России". Молодые единороссы попросили у депутата помощи в решении таких насущных вопросов, как финансирование строительства дорог и снос ветхого жилья. Заинтересовали молодежь Югры и проекты фонда "Защита Отечества".

Николай Брыкин избран депутатом Госдумы РФ седьмого созыва от партии "Единая Россия". Он курирует не только вопросы по государственному строительству и законодательству, но и является председателем попечительского совета регионального общественного фонда помощи ветеранам специальных подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом "Защита Отечества".

Борис Олейник

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Теги: Брыкин , Госдума , дети войны , Защита Отечества , Югра

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