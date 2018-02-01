Тюменец пойдет под суд за кражу одежды

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Кражу брендовой одежды из торгового центра раскрыли тюменские полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в отдел полиции поступило заявление о попытке кражи из магазина в одном из торговых центров города. Полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи. Ранее судимый, безработный житель Тюмени попытался похитить спортивный костюм стоимостью около 5 тыс. рублей. Ранее фигурант похитил из этого же магазина две зимние спортивные куртки на 10 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.