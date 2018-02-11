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В Тюменской области разработают программу к "Десятилетию детства"

10:20 11 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Программу "Десятилетия детства" формируют в Тюменской области.

Как рассказал уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, проект "Десятилетие детства" должен обеспечить преемственность задач национальной стратегии действий в интересах детей, сохранить приоритетность в вопросах защиты и обеспечения прав и интересов детей в государственной политике России. 

Проект стартовал 1 января 2018 года. Национальный план действий в интересах детей, который разрабатывает правительство России, планируется утвердить к 1 июня - Международному дню защиты детей. Регионам предложено сформировать собственные программы, с учетом их специфики. Как отметил Андрей Степанов, в разработке и исполнении документов должны принять участие органы государственной власти, представители родительской и педагогической общественности, институтов гражданского общества.  

"Сформирована рабочая группа по разработке регионального плана. Ее руководителем стала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских. В состав группы вошли руководители департаментов социальной сферы, представители областной думы, общественных организаций. Сформированы предложения, они обрабатываются и аккумулируются, в ближайшее время начнется практическая работа по формированию регионального плана. Кроме того, наш регион уже направлял предложения по формированию плана Десятилетия детства в федеральный центр", - отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области. 

Проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках "Десятилетия детства" опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты и включает 11 разделов. Среди прочих, он предусматривает мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей и инфраструктуры детства, на повышение доступности качественного образования детей, их культурное и физическое развитие, на создание индустрии детских товаров и обеспечение детей качественными продуктами питания. 

Татьяна Ковалева

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Теги: Андрей Степанов , защита детей , уполномоченный по правам ребенка

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