В Тюменской области разработают программу к "Десятилетию детства"

www.ya-roditel.ru

Программу "Десятилетия детства" формируют в Тюменской области.

Как рассказал уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, проект "Десятилетие детства" должен обеспечить преемственность задач национальной стратегии действий в интересах детей, сохранить приоритетность в вопросах защиты и обеспечения прав и интересов детей в государственной политике России.

Проект стартовал 1 января 2018 года. Национальный план действий в интересах детей, который разрабатывает правительство России, планируется утвердить к 1 июня - Международному дню защиты детей. Регионам предложено сформировать собственные программы, с учетом их специфики. Как отметил Андрей Степанов, в разработке и исполнении документов должны принять участие органы государственной власти, представители родительской и педагогической общественности, институтов гражданского общества.

"Сформирована рабочая группа по разработке регионального плана. Ее руководителем стала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских. В состав группы вошли руководители департаментов социальной сферы, представители областной думы, общественных организаций. Сформированы предложения, они обрабатываются и аккумулируются, в ближайшее время начнется практическая работа по формированию регионального плана. Кроме того, наш регион уже направлял предложения по формированию плана Десятилетия детства в федеральный центр", - отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области.

Проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках "Десятилетия детства" опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты и включает 11 разделов. Среди прочих, он предусматривает мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей и инфраструктуры детства, на повышение доступности качественного образования детей, их культурное и физическое развитие, на создание индустрии детских товаров и обеспечение детей качественными продуктами питания.

Татьяна Ковалева