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Тюменским студентам вручили персональные приглашения на выборы

16:16 07 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Десять студентов Тюменского госуниверситета, которые впервые станут избирателями 18 марта 2018 года, получили именные приглашения на выборы. Документы новоиспеченным избирателям в рамках открытия проекта "Мой участок" в ТРЦ "Гудвин" вручил председатель тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

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Событие стало волнительным для молодых тюменцев. По словам студентки первого курса института биологии ТюмГУ Юлии Пляжник, которой 3 марта исполнится 18 лет, выборы – это важное и волнительное для каждого жителя страны событие.

"Важно, чтобы у нас был ответственный человек, который поможет нам добиться успехов, чтобы в стране было все спокойно, не было войн и конфликтов. Испытываю большую гордость оттого, что стала участником такого мероприятия. Еще в детства мама меня брала с собой на выборы, показывала как выглядят бюллетени, как это все волнительно, важно и мне очень хотелось, чтобы в нашей стране и мой голос тоже присутствовал, чтобы я имела право выбирать", - рассказала Юлия.

Студент первого курса института наук о Земле ТюмГУ Никита Федотов также отметил важность и значимость предстоящих выборов президента. "С каждым годом находятся недостатки и преимущества в государстве, над недостатками надо работать, а преимущества улучшать. Ввиду этого появляются и новые личности, которых мы избираем, каждый из них предлагает свою политику, и на все это воля народа", - высказал он свое мнение.

Добавим, что в марте 2018 года избирательным правом впервые смогут воспользоваться более 17 тыс. жителей Тюменской области. В целом же, как отметил председатель облизбиркома Игорь Халин, более трети тюменских избирателей – это молодежь. "Это те люди, которые энергичны, неравнодушны и которые должны быть на избирательных участках", - подчеркнул Игорь Халин.

Любовь Голышева

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Теги: выборы президента , Игорь Халин , избиратели , студенты
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