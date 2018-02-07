Тюменским студентам вручили персональные приглашения на выборы

Фото ИА "Тюменская линия"

Десять студентов Тюменского госуниверситета, которые впервые станут избирателями 18 марта 2018 года, получили именные приглашения на выборы. Документы новоиспеченным избирателям в рамках открытия проекта "Мой участок" в ТРЦ "Гудвин" вручил председатель тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

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Событие стало волнительным для молодых тюменцев. По словам студентки первого курса института биологии ТюмГУ Юлии Пляжник, которой 3 марта исполнится 18 лет, выборы – это важное и волнительное для каждого жителя страны событие.

"Важно, чтобы у нас был ответственный человек, который поможет нам добиться успехов, чтобы в стране было все спокойно, не было войн и конфликтов. Испытываю большую гордость оттого, что стала участником такого мероприятия. Еще в детства мама меня брала с собой на выборы, показывала как выглядят бюллетени, как это все волнительно, важно и мне очень хотелось, чтобы в нашей стране и мой голос тоже присутствовал, чтобы я имела право выбирать", - рассказала Юлия.

Студент первого курса института наук о Земле ТюмГУ Никита Федотов также отметил важность и значимость предстоящих выборов президента. "С каждым годом находятся недостатки и преимущества в государстве, над недостатками надо работать, а преимущества улучшать. Ввиду этого появляются и новые личности, которых мы избираем, каждый из них предлагает свою политику, и на все это воля народа", - высказал он свое мнение.

Добавим, что в марте 2018 года избирательным правом впервые смогут воспользоваться более 17 тыс. жителей Тюменской области. В целом же, как отметил председатель облизбиркома Игорь Халин, более трети тюменских избирателей – это молодежь. "Это те люди, которые энергичны, неравнодушны и которые должны быть на избирательных участках", - подчеркнул Игорь Халин.

Любовь Голышева