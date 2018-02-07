Проект "Мой участок": информация о выборах стала еще доступнее

Узнать информацию о своем избирательном участке, документах, необходимых для голосования на выборах, и кандидатах в президенты России могут жители городов Тюменской области на специальных информационных стойках. В рамках проекта "Мой участок" они будут работать в крупных торговых центрах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска, а также на железнодорожном вокзале Тюмени и в аэропорту "Рощино".

Открытие одной из таких информационных точек состоялось 7 февраля в ТЦ "Гудвин" в Тюмени. Как отметил председатель тюменского облизбиркома Игорь Халин, проект "Мой участок" - действительного проект будущего. Идея родилась в Тюменской области в 2015 году и с каждыми выборами проект совершенствуется, становится лучше, красочнее, доступнее и понятнее.

"Мы должны дойти до каждого избирателя, до каждого тюменца, напомнить, когда состоятся выборы, где находится избирательный участок, напомнить о том, что прийти на выборы необходимо. "Мой участок" - это проект, который как раз поможет это сделать, еще раз напомнит, доведет информацию до наших земляков. Мы постараемся, чтобы информация была доступна и в сетях, и на любом электронном ресурсе. Избиратель должен знать, где он может проголосовать", - подчеркнул Игорь Халин.

Он напомнил посетителям торгового центра, что до дня голосования на выборах президента остается чуть более полутора месяцев. На 8 января ЦИК зарегистрировал троих кандидатов из восьми подавших заявки. До 10 февраля определится судьба остальных пяти заявителей.

По словам председателя тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации "Корпус "За чистые выборы" Ивана Романчука, проект "Мой участок" полезный и особенно актуален для тех, кто недавно переехал или поменял место жительства.

"Поддерживаю эту акцию. Теперь каждый, прогуливаясь в торговом центре, ожидая свой поезд или самолет, может подойти и узнать свой избирательный участок. Это очень полезно, приятно и удобно", - отметил он.

На данный момент восемь информационных стоек установлены в Тюмени в торговых центрах "Гудвин", "Вояж", "Сити Молл", "Остров", а также на железнодорожном вокзале. В Тобольске пункты запустились в ТЦ "Жемчужина Сибири" и в ТЦ "Арбат". Еще одна стойка заработала в Ишиме. Остальные семь информационных стоек монтируются и заработают в ближайшее время.

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Получить необходимую информацию тюменским избирателям помогают волонтеры – студенты местных вузов. В городах юга Тюменской области на протяжении подготовки к выборам будут работать 50 волонтеров. Один из них студент первого курса ТюмГУ Иван Ваганов работает в "Гудвине". "Сейчас у меня каникулы, поэтому пока есть возможность, я здесь работаю. Решил помочь, потому что хочу быть активным в жизни, не сидеть дома", - поделился он.

Добавим, в рамках проекта "Мой участок" посетители торговых центров, а также пассажиры железнодорожного вокзала и аэропорта "Рощино" смогут получить индивидуальные пригласительные на выборы с указанием местонахождения своего избирательного участка, а также памятку избирателя. Вся актуальная информация доступна также на сайте мойучасток.рф.

Любовь Голышева