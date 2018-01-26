Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени открыты и полноценно действуют штабы двух кандидатов в президенты РФ – Ксении Собчак и Владимира Путина. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, который в разгар избирательной кампании дал развернутое интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, является кандидатом в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива". Действующий президент РФ Владимир Путин выдвинут инициативной группой избирателей и идет на выборы как самовыдвиженец. У них, как отметил Игорь Халин, похожие пути к официальной регистрации в качестве кандидатов в президенты – им необходимо собрать определенное количество подписей граждан.

"Самовыдвиженцев, которые до 7 января предоставили свои документы в Центральную избирательную комиссию, всего два, - пояснил Игорь Халин. - это Владимир Путин и Владимир Михайлов. Владимир Михайлов - депутат Костромской областной думы и заслуженный изобретатель России. Самовыдвиженец должен до 31 января собрать и сдать в ЦИК не менее 300 и не более 315 тысяч подписей избирателей. 5% закладывается на возможный и, как правило, неизбежный брак при сборе подписей. Закон говорит о том, что поддержку самовыдвиженцы должны получить на территории всей России. В одном субъекте нельзя собрать более 7,5 тысяч подписей избирателей".

Для кандидатов от политических непарламентских партий условия несколько помягче – им нужно заручиться поддержкой не менее 100 и не более 105 тыс. избирателей. Собирать подписи представители партий также как и самовыдвиженцы должны на всей территории России – не более 2,5 тыс. подписей в одном регионе. Для них тоже определен срок – к 31 января все подписные листы должны быть сданы в ЦИК.

"Таких кандидатов, выдвинутых политическими партиями, не представленными в нынешней Государственной думе, у нас 11, - пояснил Игорь Халин. - Все они сейчас собирают подписи, но сведений о работе штабов других кандидатов в нашем регионе нет".

Несколько иначе складывается судьба кандидатов в президенты РФ от партий, представленных в Государственной думе.

"Партии парламентские, порядок прохождения всех процедур у них упрощенный – не надо собирать подписи, - рассказал Игорь Халин. - Надо только провести свои партийные мероприятия в установленные законом сроки, и представить документы в Центральную избирательную комиссию, которая занимается организацией данного вида федеральных выборов. Соответственно они не только выдвинули своих кандидатов, но и эти кандидаты прошли регистрацию. Сейчас уже два кандидата зарегистрировано".

Либерально-демократическую партию (ЛДПР) в очередной раз будет представлять бессменный лидер Владимир Жириновский. Жириновский пять раз баллотировался в президенты России — впервые он выдвигал свою кандидатуру еще в 1996 году. Чаще него в президентских кампаниях участия не принимал никто. Даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пытавшийся стать президентом России четырежды. На выборах 2018 года КПРФ сделала ставку на беспартийного кандидата Павла Грудинина. Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил, что полностью разделяет идеологию партии и пойдет на выборы с программой КПРФ.

"На сегодняшний день у нас 15 кандидатов, которые потенциально могут быть включены в бюллетень для голосования 18 марта. Это два самовыдвиженца, два кандидата от парламентских партий и 11 кандидатов от политических партий, которые пока не представлены в Государственной думе РФ, - подытожил Игорь Халин. - Хотя в самом начале избирательной кампании, которая стартовала 18 декабря, сразу после соответствующего постановления Совета Федерации, было получено около 70 уведомлений от субъектов, которые могут выдвигать своих кандидатов".

Все выдвинутые кандидаты получили разрешение ЦИК открыть специальные избирательные счета, и они уже могут не только собирать подписи, но и заниматься предвыборной агитацией, за исключением агитации в СМИ – газетах, журналах, радио, телевидение. Агитация в СМИ начнется 17 февраля за 28 дней до дня голосования.

"Мы на сегодняшний день полностью сформировали список тех средств массовой информации и полиграфических организаций, которые нас уведомили о том, что они будут работать и освещать кампанию по выборам президента РФ, - сообщил Игорь Халин. - Соответственно, СМИ у нас заявилось 92, полиграфических предприятий – 19. Именно в эти организации могут обращаться кандидаты и доверенные лица, представители политических партий с тем, чтобы изготавливать свои агитационные материалы.

С 21 января началась процедура аккредитации СМИ при избирательных комиссиях. Это можно делать в Центральной избирательной комиссии и при избирательной комиссии субъекта РФ. Есть определенные формы, и главное вовремя их заполнить в электронном виде на нашем сайте или на сайте ЦИК РФ до 14 марта. Работа со СМИ - это очень важная составляющая нынешней кампании, поскольку поставлена задача сделать акцент на информационной, разъяснительной деятельности по нескольким направлениям".

Игорь Халин отметил, что еще одной особенностью нынешней избирательной кампании является повышенное внимание так называемой наружной рекламе.

"Задействуется достаточно большое количество рекламных носителей, - подчеркнул он, - и среди них определены приоритеты – это, прежде всего, баннеры 3 на 6 метров. Это должно быть не менее 10% от всех рекламных носителей. Такие баннеры наиболее хорошо визуально воспринимается и горожанами и водителями. На улицах всех городов и населенных пунктов России уже появились баннеры с логотипом выборов – 18 января 2018 года выборы президента РФ.

"Задача первого этапа рекламной кампании, которая началась сразу после назначения даты выборов показать, какие выборы у нас назначены, - пояснил председатель Тюменской областной избирательной комиссии. - То есть выборы президента Российской Федерации 18 марта 2018 года".

После 31 января, когда все кандидаты завершат этап сбора подписей граждан, на улицах России появятся баннеры со слоганом: "Наши выборы, наша страна, наш президент". А с 1 марта – баннеры, приглашающие 18 марта всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

"Идея этой рекламной кампании ЦИК заключается в том, чтобы сначала дать информацию, затем в определенном смысле агитацию, и затем мобилизационный момент, когда мы призываем граждан прийти на избирательные участки", - рассказал Игорь Халин.

Агитация за каждого претендента на пост главы государства – это уже дело самих кандидатов и политических партий, их выдвинувших.

Уже сегодня в избирательную комиссию Тюменской области поступает немало обращений граждан, которые хотели бы заранее знать на каком избирательное участке они смогут проголосовать 18 марта 2018 года.

"У нас разработан специальный электронный сервис, зайдя на который каждый избиратель может по адресу своей прописки узнать не только адрес своего избирательного участка, но и график дежурств членов участковых избирательных комиссий, которые начнут работать уже с 15 февраля, - сообщил Игорь Халин. - Мы сейчас при поддержке правительства региона, муниципалитетов стараемся подсказать гражданам, каким образом они могут им воспользоваться. В школах, поликлиниках, социальных учреждениях, куда часто обращаются люди, размещаем на видном месте адрес этого сервиса, информация о том, по каким каналам можно узнать, где они будут голосовать, просто введя свой адрес".

Всего в Тюменской области создано 1 тыс. 122 постоянных избирательных участка и девять временных. Два временных избирательных участка создаются в двух следственных изоляторах в Тюмени и Заводоуковске, и семь в медицинских учреждениях – в городских больницах Тюмени №1 и №2, городской больнице Тобольска, областном перинатальном центре, онкологической клинике на ул. Барнаульской, в больнице "Нефтяник". Информация по каждому из участков будет полностью заведена в базу Тюменской областной избирательной комиссии.

"Важное направление нашей работы на этом этапе – это обучение наших коллег, членов участковых и территориальных комиссий, - рассказал Игорь Халин. - Кампания важная, и нужно обновить знание законодательства. Провели учебу по коммуникативным навыкам – как взаимодействовать с избирателями, как с ними работать. Важно донести информацию о предстоящих выборах не только до почтовых ящиков, до подъездов, но и непосредственно до избирателей, до квартир, до домовладений. Напомнить о выборах, вручить буклет. Есть у нас специально разработанный буклет, который называется "Голосовать легко!". Мы обязательно снабдим ими наши участковые комиссии. Там указан электронный адрес информационно-справочной службы ЦИК России, телефон – 8 (800) 707 20 18, по которому можно задать любой вопрос, касающийся данных выборов и представлен алгоритм, что человеку надо будет сделать, чтобы проголосовать".

377 избирательных участков, по данным областной избирательной комиссии, будут обеспечены видеонаблюдением. Это более 60% численности избирателей области.

"В области 1 млн 90 тысяч 360 избирателей, - сообщил Игорь Халин, - точки видеонаблюдения рекомендовано устанавливать на участках, где не менее тысячи избирателей. Здесь еще одна особенность – видеонаблюдение будет не только на участках, но и в территориальных избирательных комиссиях – там, куда приезжают участковые комиссии после завершения голосования, где они сдают все документы и где все итоги выборов вводятся в государственную автоматизированную систему "Выборы". Оттуда они попадают в Центризбирком России и в избирательную комиссию Тюменской области".

От количества избирателей зависит и установка на участках комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

"Мы получаем полностью новые, модифицированные комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБы, модели 2017, - рассказал Игорь Халин. - Всего их будет 117. Большинство установят в Тюмени, поскольку здесь больше всего крупных участков, где более 500 избирателей. Шесть комплексов уйдет в Тобольск, второй по численности избирателей город в Тюменской области и пять комплексов в Тюменский район, где тоже более 89 тысяч избирателей".

Молодые люди, голосующие впервые, не останутся без внимания. По сложившейся уже традиции, им вручат памятные подарки и, возможно, дипломы. В областной избирательной комиссии сейчас прорабатывается этот вопрос.

Особое внимание уделяется голосованию людей с ограниченными физическими возможностями.

"Мы заключили соглашение с департаментом социального развития, и в ближайшее время получим информацию о том, сколько у нас находится таких особых избирателей, у которых есть проблемы со зрением, слухом или опорно-двигательным аппаратом, - сообщил Игорь Халин. - И не только соберем эту информацию, но и доведем ее до каждого избирательного участка, чтобы они знали, сколько таких людей у них там живет, сколько таких людей собирается прийти на участки проголосовать, а кто будет голосовать дома. Если кому-то нужна будет помощь – служба социального такси, волонтеров, то это все тоже будет прорабатываться".

Выборы президента в 2018 году впервые пройдут без открепительных удостоверений. Вместо этого вводится понятие "голосование по месту нахождения". Теперь гражданин может проголосовать не там, где зарегистрирован, а там, где реально проживает или находится в настоящий момент. Для этого, в определенный законом срок, необходимо подать соответствующее заявление. За свою оперативность и открытость технология уже получила название "мобильный избиратель".

"Если человек понимает, что 18 марта он не будет на своем избирательном участке, и примерно представляет, где он будет в этот день находиться, он должен обратиться либо в свою территориальную избирательную комиссию, либо в многофункциональный центр по оказанию государственных услуг (МФЦ), либо воспользоваться возможностями единого портала государственных услуг, - пояснил Игорь Халин. - Приходить надо с паспортом, и подать соответствующее заявление. Это заявление делится на две части. Одна часть остается в МФЦ или в территориальной комиссии, в конечном итоге, все они попадают в территориальные комиссии, вторая – корешок заявления остается у избирателя на руках. Это будет подтверждением того, что этот избиратель с таким заявлением обращался и его на своем участке не будет. Эта вся процедура начинается с 31 января. Начиная с 25 февраля, можно обратиться в любую избирательную комиссию на территории России и даже за ее пределами, где человек будет голосовать. Здесь никаких ограничений нет, лишь бы было удобно самому избирателю. Эта вся процедура будет идти до 12 марта".

Для тех, кто спохватился позднее, накануне самого голосования, предусмотрена уже более серьезная форма, имеющая более сложную систему защиты. Такому избирателю тоже надо будет обратиться в свою участковую комиссию, написать уже специальное заявление, на специально разработанном бланке со специальными защитными марками. Марка выступает за контуры заявления и состоит из двух частей. Члены избирательной комиссии запечатывают это заявление в конверт и отдают на руки избирателю. Он приезжает на тот участок, где будет голосовать, достает из конверта заявление, показывает часть марки, которая отделяется от письма. Она подтверждает, что этот избиратель пришел со специальным заявлением, марку вклеили и человек принял участие в голосовании.

"Все эти марки номерные, заявления учитываются, заводятся в систему "ГАС Выборы", - сообщил Игорь Халин. - Задача избирательных комиссий не только учесть всех мобильных избирателей, вовремя передать информацию, открепить человека с его старого избирательного участка и прикрепить к тому участку, где он предполагает проголосовать. Это дополнительная нагрузка на работников участковых и территориальных избирательных комиссий. Общая задача такая, чтобы люди не чувствовали дискомфорта, не были привязаны к какому-то одному избирательному участку, а могли вполне свободно определиться. Единственная просьба, чтобы все это было сделано своевременно, а не в последний день. Последний момент, когда можно будет обращаться с таким заявлением в участковую комиссию – это в 14 часов в субботу, 17 марта. После этого заявления уже не принимаются и человек может проголосовать только на своем избирательном участке".

В Тюменской области сохраняется институт досрочного голосования в труднодоступных, отдаленных местах. Оно будет проводиться не ранее чем за 20 дней до дня голосования, с 25 февраля. В Тюменской области это традиционно несколько участков в Уватском, Тобольском и иногда Ярковском районах. Списки избирателей, которые смогут досрочно сделать выбор будут готовы к середине февраля.

Выборы президента России привлекают внимание всего мира. Предполагается, что на них будут присутствовать сотни наблюдателей.

"Есть общественные организации, политические партии, сами кандидаты. Я думаю, что на участках наблюдателей будет много, - предположил Игорь Халин. - Мы открыты, и самое главное, чтобы все были настроены на конструктив, чтобы нормально организовать голосование. Это главная задача. Нужна доброжелательная атмосфера и не было никаких конфликтов и нареканий. На выборах будет задействован и корпус "За чистые и честные выборы", общественные наблюдатели, которые сейчас тоже учатся. Впервые представители Общественной палаты регионов и Общественной палаты РФ, которые могут выступать в качестве наблюдателей. И наши общественники уже к этому готовятся. Будут и международные наблюдатели. Мы предполагаем, что в основном это будут наблюдатели из Казахстана. На выборах в Госдумы в регионе было больше 10 международных наблюдателей. Все они хорошо отработали, нареканий в наш адрес не было".

Тюменские избиратели традиционно активны в день выборов. Председатель избирательной комиссии Тюменской области уверен, что и 18 марта 2018 года они исполнят свой гражданский долг и придут на избирательные участки.

"В наших избирателей мы верим, – подчеркнул Игорь Халин. - А наша главная задача - дать им максимум информации, куда следует обратиться по любым вопросам, связанным с выборами, объяснить каждому, где проголосовать, предоставить сведения по всем кандидатам и обеспечить безопасность на избирательных участках".

Борис Олейник