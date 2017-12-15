Тюменский облизбирком и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии

Избирком и МФЦ подписали соглашение. Фото избирательной комиссии Тюменской области

Соглашение о взаимодействии облизбиркома с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области было подписано 14 декабря.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона, председатель Игорь Халин перед подписанием соглашения, остановился на особенностях голосования избирателей по месту своего нахождения в день голосования на выборах президента Российской Федерации, алгоритме, сроках и пунктах подачи соответствующих заявлений. Особый акцент был сделан на необходимости широкомасштабного и доступного информирования о возможности голосования по месту нахождения.

Директор многофункционального центра Александр Нагибин рассказал о готовности многофункциональных центров к работе по приему таких заявлений, о том, какая подготовительная работа будет проведена до начала приема заявлений. В качестве положительного момента было отмечено также использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при передаче заявлений из центров приема заявлений граждан в Центральную избирательную комиссию РФ, что позволит оперативно передавать информацию для соответствующего обмена между избирательными комиссиями.

В работе по приему заявлений будут участвовать 33 филиала и территориально обособленных подразделения МФЦ по всей Тюменской области.

В соглашении утвержден порядок приема и обработки заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, в котором установлены перечни документов, необходимых для предоставления услуги, и основания для отказа в приеме заявлений, последовательность и требования к порядку и срокам выполнения услуги. МФЦ на выборах президента России приступит к приему заявлений избирателей за 45 дней до дня выборов, то есть с 31 января 2018 года, и прекратит эту работу за 5 дней, 12 марта 2018 года.