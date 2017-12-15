up

15.12.2017 пятница

EUR 69.4048

USD 58.7082

В Тюмени -15..-17 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский облизбирком и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии

15:21 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Избирком и МФЦ подписали соглашение. Фото избирательной комиссии Тюменской области

Соглашение о взаимодействии облизбиркома с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области было подписано 14 декабря.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона, председатель Игорь Халин перед подписанием соглашения,  остановился на особенностях голосования избирателей по месту своего нахождения в день голосования на выборах президента Российской Федерации, алгоритме, сроках и пунктах подачи соответствующих заявлений. Особый акцент был сделан на необходимости широкомасштабного и доступного информирования о возможности голосования по месту нахождения.

Директор многофункционального центра Александр  Нагибин рассказал о готовности многофункциональных центров  к работе по приему таких заявлений, о том, какая подготовительная работа будет проведена до начала приема заявлений. В качестве положительного момента было отмечено также использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при передаче заявлений из центров приема заявлений граждан в Центральную избирательную комиссию РФ, что позволит оперативно передавать информацию для соответствующего обмена между избирательными комиссиями.

В работе по приему заявлений будут участвовать 33 филиала и территориально обособленных подразделения МФЦ по всей Тюменской области.

В соглашении утвержден порядок приема и обработки заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, в котором установлены перечни документов, необходимых для предоставления услуги, и основания для отказа в приеме заявлений, последовательность и требования к порядку и срокам выполнения услуги. МФЦ на выборах президента России приступит к приему заявлений избирателей за 45 дней до дня выборов, то есть с 31 января 2018 года, и прекратит эту работу за 5 дней, 12 марта 2018 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выборы , избирком , соглашение , МФЦ

Последние новости

15:32 Тюменка воткнула нож в грудь разозлившего ее супруга
15:21 Тюменский облизбирком и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии
15:17 Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка
15:10 Тюмень примет киберспортсменов всей страны
15:00 В Тюмени собрались пластические хирурги из Таиланда, Бразилии, Польши и России Фото
14:49 Тюменская таможня: что делать, если багаж не вернулся из-за границы
14:38 Ямальские артисты презентовали Арктику военным
14:27 Совет Федерации утвердил дату президентских выборов
14:16 В Тюмени пожарные спасли людей из горящего дома
14:05 Тюменцам рекомендуют осторожно обращаться с пиротехникой
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: развитие промышленности - ключ к благосостоянию регионов России

Промышленная политика России обрела системность

Политика

Совет Федерации утвердил дату президентских выборов

Владимир Путин объяснил, как выживать дотационным регионам

Тюменские депутаты считают, что подземные погреба портят облик города

Экономика

Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

Запсибкомбанк бьет рекорды

Поддержка инноваций в регионе в 2018 году сохранится в полном объеме

Общество

Тюменский облизбирком и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии

Тюмень примет киберспортсменов всей страны

В Тюмени собрались пластические хирурги из Таиланда, Бразилии, Польши и России

Спорт

Тюменские легкоатлеты поборются за медали областных соревнований

Тюменские кикбоксеры поборются за медали чемпионата и первенства города

Ишимский "Локомотив" продолжит движение

Происшествия

Тюменка воткнула нож в грудь разозлившего ее супруга

В Тюмени пожарные спасли людей из горящего дома

Житель Челябинска получил срок за похищение ноутбуков из пунктов проведения ЕГЭ
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+