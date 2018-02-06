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ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

14:05 06 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
ЦИК РФ

Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Было указано время регистрации — 11 часов 25 минут. Затем удостоверение кандидата передали его доверенному лицу.

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему нужно было собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тыс. в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, направили в ЦИК 29 января.

В поддержку Путина собрали более 1,6 млн подписей, в ЦИК сдали более 314 тыс. Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям — 0,39% от общего числа отобранных для проверки. Это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

4 февраля протокол об итогах проверки подписей передали доверенному лицу кандидата.

Выборы президента пройдут 18 марта. Ранее ЦИК уже зарегистрировал двух кандидатов — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. Они выдвигались от парламентских партий, поэтому для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

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Теги: Владимир Жириновский , Владимир Путин , выборы президента , Павел Грудинин , ЦИК
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