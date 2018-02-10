Дума Ялуторовского района выбрала нового спикера

Фото: администрация Ялуторовского района

Новый председатель думы избран в Ялуторовском районе. Местные депутаты единогласно одобрили кандидатуру директора ОАО "Автотранс" Сергея Григорьева.

Процедура голосования прошла на 22 заседании районного парламента. Сначала с заявлением о сложении полномочий председателя думы выступил Григорий Моторин. А затем депутаты проголосовали за нового спикера, сообщает администрация Ялуторовского района.