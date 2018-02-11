Более тысячи человек вышли на старт "Лыжни России" в Тобольске

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. человек приняли участие во всероссийских соревнованиях "Лыжня России 2018" в Тобольске.

Ежегодные соревнования прошли на стадионе "Тобол". На лыжню вышли не только тоболяки, но и спортсмены из Увата, Ярково, Тобольского района. Участников разделили на восемь групп. Кроме спортивного, массового и VIP-забегов, за награды боролись воспитанники детских садов, школьники, ветераны, спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Состоялся и старт участников "Забег ГТО"

Перед началом гонки собравшихся поздравил глава города Владимир Мазур:

"Для сибиряков "Лыжня России" один из главных спортивных праздников зимы. Гонка объединяет в едином спортивном порыве многих горожан. Мы собираемся ежегодно, чтобы показать, как город и страна любит спорт", - отметил Владимир Мазур.

Глава города пожелал участникам состязаний успешных стартов и побед. А сам вышел на дистанцию VIP-забега, в котором занял третье место. Победу одержал Андрей Симонов из тобольского ТПО.

В спортивном забеге среди мужчин победил Кирилл Мингалев из ДЮСШ №1. У женщин не было равных Кристине Садыковой из ДЮСШ №1. Среди юношей первым финишировал Владимир Сорочук из ДЮСШ №2, у девушек Кристина Усачева, представляющая ДЮСШ №1.

Евгений Новоселов