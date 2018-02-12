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Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

18:11 11 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
ria.ru

Пассажирский самолет Ан-148 упал в Подмосковье.

Связь с экипажем самолёта "Саратовских авиалиний" пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово".  На борту, по предварительным данным, было 65 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель Росавиции.

"В 14.21 по московскому времени из аэропорта Домодедово вылетел самолёт Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск. По предварительным данным, на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлёта с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья", — заявили в Росавиации.

По словам собеседника агентства, в настоящее время задействованы поиско-спасательные силы Росавиации, МЧС, авиация общего назначения, которые выполняют поиски воздушного судна в Раменском районе в координатах, где исчезла метка, сообщает РИА Новости

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Теги: авиапроисшествие

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