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Тюменские инноваторы представили свой опыт на форуме "Нефтяная столица"

17:26 12 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменские инноваторы побывали на форуме "Нефтяная столица"/фото angi.ru

Достижения инновационных компаний региона на выставке "Инновации. Развитие- 2018" в Сургуте представил nюменский технопарк. Выставка прошла в рамках Международного молодежного форума "Нефтяная столица" 8–9 февраля, и объединила ведущих специалистов нефтегазового сектора, топ-менеджеров, чиновников и представителей научного сообщества из разных стран мира.

Менеджер проектов тюменского технопарка Лидия Ковалева презентовала на форуме проекты резидентов бизнес-инкубатора и рассказала о поддержке для инноваторов в Тюменской области. Одним из тюменских участников выставки инноваций стал руководитель компании "Технология минеральных покрытий — Тюмень" Александр Богданов, представивший уникальную технологию защиты металлических деталей от износа.

"Участие в выставке — отличная возможность рассказать о продукте и найти потенциальных заказчиков. Наши материалы в несколько раз превосходят по эффективности имеющиеся аналоги. Технология подразумевает использование нового класса минералов природного происхождения, которые придают поверхности антифрикционные свойства и повышают стойкость к воздействию агрессивных сред, тем самым многократно увеличивая срок службы машин и механизмов", — отмечает Александр Богданов.

Отметим, форум "Нефтяная столица" проходит в Сургуте впервые. Он организован при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительства ХМАО-Югры и Евразийского союза экспертов по недропользованию. В выставочном проекте форума участвовали  25 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, Ханты-Мансийска, Челябинска и других городов России, сообщает пресс-служба департамента  инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 

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Теги: выставка , инноваторы , Сургут , Тюменский технопарк

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