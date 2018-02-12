Тюменский бухгалтер завысила себе зарплату на два миллиона рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Главного бухгалтера центра физической и спортивной работы, завышавшую себе зарплату, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, главный бухгалтер с августа 2016 года по сентябрь 2017 года ежемесячно завышала себе зарплату. В ряде случаев сумма завышения составляла более 200 тыс. рублей в месяц. В октябре 2017 года в учреждении не хватило денег на выплату зарплаты части работникам. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что главный бухгалтер похитила более 2,2 млн рублей.

Женщина признала свою вину. Центр заявил иск о взыскании с нее всей суммы похищенных средств.

Материалы дела направлены в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.