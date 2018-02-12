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Тюменский бухгалтер завысила себе зарплату на два миллиона рублей

17:15 12 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Главного бухгалтера центра физической и спортивной работы, завышавшую себе зарплату, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, главный бухгалтер с августа 2016 года по сентябрь  2017 года ежемесячно завышала себе зарплату. В ряде случаев сумма завышения составляла более 200 тыс. рублей в месяц. В октябре 2017 года в учреждении не хватило денег на выплату зарплаты части работникам. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что главный бухгалтер похитила более 2,2 млн рублей.

Женщина признала свою вину. Центр заявил иск о взыскании с нее всей суммы похищенных средств.

Материалы дела направлены в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Теги: бухгалтерия , зарплата

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