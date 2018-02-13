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Тюменская "Школа программирования" расширяет границы

15:13 13 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменская «Школа программирования» расширяет границы. Фото Агентства инфраструктурного развития ТО

Занятия тюменской "Школы программирования", помимо областной столицы, будут проходить в Ишиме и Тобольске. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума регионального правительства.

Этот проект стартовал по инициативе главы региона в 2017 году. Его курируют областные департаменты информатизации и инвестполитики. Главная цель программы - повышать компетенцию IT-специалистов, которые, не уезжая из родных мест, будут развивать это перспективное для страны и региона направление.

В прошлом году в Тюмени проведены четыре образовательных курса по востребованным языкам программирования, их успешно окончили более 70 человек. В 2018 году в рамках бесплатной "Школы программирования" запланированы 12 семинаров в Тюмени, 10 - в Ишиме и Тобольске. Свой  профессиональный уровень смогут повысить еще более 200 человек в областной столице, а также около 100 человек в Ишиме и Тобольске.

Как отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, в течение 2017 года изучался рынок и потребности IТ-сообщества, чтобы создать максимально эффективную программу подготовки специалистов, необходимых отрасли.

"Формирование направлений обучения происходит при тесном взаимодействии с IТ-компаниями, которые работают на территории региона, при этом обязательно учитываются их интересы и мнение, а также специфика  региональных проектов в этой сфере. Представители крупных IТ-компаний участвуют в проведении тестирования при приеме и завершении обучения участников "Школы программирования". Анализ спроса на эти курсы показал, что есть запросы и из других муниципалитетов. С учетом этого и принято решение  создать подобные курсы на базе действующих бизнес-инкубаторов в Ишиме и Тобольске", - пояснила она.

По мнению губернатора Владимира Якушева, бесплатная "Школа  программирования" — лишь один из элементов развития и поддержки IТ-отрасли в регионе.

"Кадровое обеспечение - одно из важных направлений по созданию благоприятной среды для IТ-компаний. В настоящий момент они испытывают трудности в поиске специалистов, соответствующих предъявляемым требованиям. Созданные в Тюменской области образовательные площадки призваны помочь в решении этой проблемы", - прокомментировал глава региона.

Тюменская область целенаправленно занимается развитием цифровой экономики и IТ-отрасли. В региональное законодательство  внесены изменения по установлению налоговых льгот организациям, которые заняты предпринимательской деятельностью в сфере информационных технологий. Регион предлагает комплексные условия: имущественную и финансовую поддержку, организационное сопровождение, кадровое обеспечение, стимулирование сбыта программных продуктов. 

К задействованию всех имеющиеся ресурсов для совершения рывка в развитии цифровой экономики призывает президент России Владимир Путин. 

"Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний", - считает глава государства.

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Теги: Владимир Путин , Владимир Якушев , Мария Рудзевич , цифровая экономика , школа программирования

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