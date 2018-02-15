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Тюменцы активно участвуют в волонтерском движении

21:01 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати

Более 72 тыс. жителей региона всех возрастов, от школьников и студентов до пожилых людей, принимают участие в волонтерском движении. Такая информация прозвучала на заседании Совета по развитию добровольчества, которое состоялось в областном правительстве под председателем заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

"В понедельник, 12 февраля, подписано распоряжение правительства Тюменской области о создании при губернаторе Совета по проведению в регионе Года добровольчества и волонтерства. Соответствующие нормативные документы должны быть приняты во всех городах и районах. Основную работу предстоит сделать учреждениям культуры, спорта и молодежной политики, а также автономным некоммерческим организациям", - обратилась к собравшимся Ольга Кузнечевских. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, с участием представителей всех муниципалитетов региона.

Напомним, Тюменская область входит в число лидеров в развитии добровольчества в стране. В 2017 году регион стал одним из 20 центров в России, осуществляющих отбор и подготовку волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также пилотным субъектом Федерации по внедрению стандарта развития добровольчества. Тюменская область вошла в число пяти пилотных регионов, в которых будут апробироваться технологии развития "серебряного" волонтерства - движения добровольцев старшего возраста.

По словам Ольги Кузнечевских, в 2018 году следует ожидать увеличения объемов поддержки добровольческого движения на федеральном уровне путем выделения грантов президента России некоммерческим организациям.

"На региональном уровне тоже будут пересмотрены условия выделения грантов губернатора и усилим поддержку тех некоммерческих организаций, которые предоставляют социальные услуги населению за счет формирования добровольческого пула", - отметила заместитель губернатора.

На заседании был утвержден состав Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) Тюменской области, из членов которого в дальнейшем могут быть сформированы рабочие группы для независимой оценки качества услуг, предоставляемых волонтерским движением по различным направлениям деятельности.

Участники заседания рассмотрели проект "дорожной карты" по развитию добровольчества в Тюменской области. Она предполагает участие волонтеров в проведении регионального чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Russia", областной акции "Весенняя неделя добра", этапа Кубка мира по биатлону, фестиваля туристов и путешественников Тюменской области "Одиссея", а также экологических, профилактических и развлекательных мероприятиях.

Просветительские акции проведут тюменские волонтеры-медики. Поисковики будут участвовать в работе общественной приемной "Чтобы помнили", экспедиции поисковых отрядов  "Вахта памяти", патриотической акции "Георгиевская ленточка". Волонтеры Победы продолжат работу по оказанию помощи ветеранам, благоустройству памятных мест и проведению праздничных и памятных событий. И это далеко не полный список мероприятий.

В течение ближайших десяти дней представители муниципалитетов региона могут внести свои предложения для включения в "дорожную карту", отметила Ольга Кузнечевских. Кроме того, в ближайшее время на общественное обсуждение будет вынесен разработанный по инициативе участников волонтерского движения Кодекс добровольцев Тюменской области.

Евгений Бабенко

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Теги: волонтерство , волонтеры , Год добровольца , Ольга Кузнечевских

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