Тюменские активисты ОНФ, общественники и журналисты соревновались в стрельбе

Ветеран органов внутренних дел Виктор Филиппов провел мастер-класс по спортивной стрельбе для тюменских общественников и журналистов. Встреча завершилась турниром, в котором сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, председатель общественного совета при УМВД Тюмени Александр Пересторонин занял второе место.

В преддверии Дня защитника Отечества в УМВД России по Тюменской области многократный победитель чемпионатов мира и Всемирных игр полицейских, руководитель Тюменского регионального объединения стрелкового спорта Виктор Филиппов поделился секретами точной стрельбы с участниками мастер-класса.

Виктор Филиппов рассказал о тюменской стрелковой команде, которая на протяжении более 20 лет представляет МВД России на Всемирных Играх и Чемпионатах Европы среди полицейских.

По его словам, быть лидерами на крупнейших международных соревнованиях помогают несколько составляющих: профессиональный подход к делу, огромная работа и достижение высоких результатов. Виктор Петрович особо отметил чемпиона и призера Всемирных игр в Вашингтоне Виктора Тимофеева, бойца СОБР героически погибшего в бою с боевиками в Дагестане и награжденного орденом Мужества посмертно. В 2017 году прошли соревнования по стрельбе, посвященные его памяти.

Участники мероприятия, в числе которых присутствовали представители общественного совета при УМВД Тюмени, активисты регионального штаба ОНФ и журналисты, прошли инструктаж по технике безопасности, тренировку под руководством Виктора Филиппова, а затем сразились в турнире и получили грамоты от руководства областного полицейского главка.

"Приближается День защитника Отечества, и это повод в очередной раз пообщаться с выдающимися представителями правоохранительных органов и почтить память погибших героев. Совместно с ОНФ, представителями общественных советов и УМВД мы организуем много мероприятий - профилактические акции среди молодежи, различные контролирующие рейды. Эта встреча была познавательной и позволила обсудить дальнейшее взаимодействие", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, председатель общественного совета при УМВД Тюмени Александр Пересторонин.