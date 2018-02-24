"Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент продукции

Фото ИА "Тюменская линия"

Производство металлических строительных конструкций, а также круглых и профильных труб планируется создать на заводе "Тюменьремдормаш" в 2019-2020 годах. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор предприятия Алексей Рагозин.

"Инвестиционная программа завода расписана до 2020 года и обеспечена финансами. Подход губернатора Тюменской области Владимира Якушева и регионального правительства к господдержке развития промышленности тоже внушает оптимизм. У нас сформирован гораздо более благоприятный деловой климат, чем во многих других регионах. А когда есть поддержка - хочется работать", - подчеркнул директор "Тюменьремдормаша".

Первый этап инвестиционного проекта по созданию новых производств был реализован в 2017 году - на предприятии начал работу оснащенный самым современным оборудованием цех по резке металла мощностью 150 тонн в смену. Объем инвестиций составил 226 миллионов рублей. При этом общий объем господдержки в форме возмещения затрат на уплату первого взноса за приобретенное в лизинг оборудование в 2016-2017 годах превысил 27,3 млн рублей.

По словам Алексея Рагозина, завод активно участвует в программе энегросбережения, которая реализуется по инициативе правительства Тюменской области при интеллектуальной поддержке компании "Росатом".

"Региональное правительство заботится о повышении конкурентоспособности тюменских промышленных предприятий на внутреннем и международном рынках", - отметил он. Для открытия новых производств "Тюменьремдормаш" привлекает молодых специалистов с высшим образованием, которые проходят обучение у производителей оборудования.

"У нас на заводе вообще много молодежи. Например, всем начальникам цехов - меньше сорока лет. Все инициативы, направленные на развитие предприятия, расширении линейки продукции, выходе на новые рынки трудовой коллектив "Тюменьремдормаша" воспринимает с искренним энтузиазмом", - рассказал Алексей Рагозин.

Старейший работник предприятия Сергей Буслаев вместе с другими заводчанами уверен, что планы развития завода будут успешно воплощены в жизнь.

"Думаю, мы идем по верному пути, ведь освоение новых технологий и расширение ассортимента продукции уже помогло заводу выжить в 90-е, сохранить коллектив. Прогресс на предприятии идет, и мы это чувствуем. Поэтому у нашего "Тюменьремдормаша" - большое будущее", - убежден рабочий-ветеран.

Евгений Бабенко