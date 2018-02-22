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ЦБ: инфляция в 2018 году останется на низком уровне

19:45 21 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://iq.hse.ru

Замедление годовой инфляции в январе до рекордных 2,2% в первую очередь связано с низкими темпами роста цен на продовольственные товары, динамикой цен в регулируемом сегменте и достаточно стабильным курсом рубля.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция на конец 2018 года может оставаться несколько ниже 4%. Годовой прирост цен на продовольствие в январе обновил исторический минимум. При этом уровень цен на плодоовощную продукцию опустился ниже значения января 2017 года. Заметный вклад в замедление продовольственной инфляции внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию. До минимального значения снизились и темпы прироста цен на непродовольственные товары. Наибольшим был вклад замедления роста цен на легковые автомобили. Заметным было также влияние снижения годовых темпов роста цен на автомобильный бензин. Способствовали замедлению инфляции в январе и меры в области регулирования: сохранение ставок акцизов на алкоголь; замедление темпов роста или снижение цен на медицинские товары, ряд из которых регулируется; сдержанная динамика цен на транспортные и жилищно-коммунальные услуги.

Инфляция замедляется во всех восьми федеральных округах и не превышает 4%. В шести из них темпы прироста потребительских цен были ниже среднероссийского уровня. Лишь в двух федеральных округах инфляция выше среднего по России – Центральном (2,8%) и Северо-Западном (2,4%). В ближайшие месяцы удорожание продовольствия будет слабым при стабильной курсовой динамике. Рост цен на непродовольственные товары и услуги останется невысоким. По оценке Банка России, возможно временное замедление годовой инфляции во II квартале 2018 года.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться к 4% постепенно. Этому будет способствовать как исчерпание эффекта временных факторов, так и увеличение внутреннего спроса в условиях перехода Банком России от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. 

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Теги: инфляция , продовольствие , ЦБ РФ

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