Тюменские голубеводы начнут новый спортивный сезон гонкой голубей с Новой Земли

На карте маршрутов тюменских голубеводов в нынешнем сезоне появились Лунная долина, Горячий ключ и Желтая рыба. Как рассказал "Тюменской линии" тюменский голубевод, главный судья Национального чемпионата России Анатолий Шишкевич, эти красивые названия появились неспроста.

"Когда мы раньше обозначали места выпуска голубей, ориентируясь на названия городов и сел, это совсем не значило, что именно из этого населенного пункта стартуют наши голуби, пояснил он, - Вот, например, деревня Лапина Абатский район. Дистанция 324 км. Приезжали мы на эту площадку всегда ночью, и там всегда была очень красивая луна. Назвали эту точку выпуска голубей Лунная долина".

Голубеводческая Новая земля тоже находится гораздо ближе архипелага в Северном Ледовитом океане.

"Ехали на очередной выпуск голубей. Дистанция 200 км. В пути застала непогода, пришлось остановиться в полной темноте. А утром оказались мы на вертолетной площадке. И место такое удачное оказалось – птица хорошо прилетела. Так что это мы открыли это место и назвали его Новое земля". – рассказал Анатолий Шишкевич.

А Желтая рыба, это просто перевод на русский названия деревни в Новосибирской области - Сарыбалык.

"Это одна из марафонских дистанций – 725 км", - сообщил Шишкевич.

С Новосибирской областью связана и самая длинная дистанция в маршрутной карте тюменских голубеводов 1000 км - памяти Ильсура Ишимова.

"Основоположники тюменского спортивного голубеводства Ильсур Ишимов и Иван Пономарев были сторонниками длинных дистанций, - рассказал главный судья Национального чемпионата России, - И добивались очень хороших результатов".

Спортивный сезон 2018 года тюменские голубеводы начнут 20 мая выпуском голубей с Новой Земля. А завершат 1 июля гонкой на 1000 км памяти Ишимова Ильсура. Всего для взрослых голубей запланировано 9 дистанций, общей протяженностью 4 тысячи 261 км.

А 29 июля на свой первый старт выйдут молодые голуби, 2018 года рождения. Им предстоит преодолеть 20 км от Новой Земли. Потом еще дважды будущие чемпионы стартуют из Лунной долины.

Борис Олейник