Победитель чемпионата кейсов пройдет стажировку в региональном правительстве

фото Tyumen Case School

Финал V чемпионата Тюменской области по решению кейсов "Tyumen Сase School" начнется в учебном центре ГК "Автоград" (ул. Республики, 276) 24 февраля в 12 часов.

Как сообщают организаторы, победители пройдут стажировку в правительстве Тюменской области. Финалистами проекта стали победители и призеры муниципальных чемпионатов, а также участники, прошедшие заочный отбор. Проект "Tyumen Сase School" представляет собой командный чемпионат по решению кейсов, цель которого – формирование молодежного кадрового резерва органов власти Тюменской области.

Участники финала решат и презентуют экспертному совету очный кейс. Победители и призеры чемпионата определятся посредством экспертной оценки с учетом онлайн- и офлайн-голосования. Лучшие участники проекта войдут в молодежный кадровый резерв региона, получат возможность пройти стажировку и практику в правительстве Тюменской области, а также в компаниях партнерах проекта – ФРК "Этажи", ГК "Автоград", ПАО "Запсибкомбанк".

Экспертами чемпионата выступят представители органов государственной власти Тюменской области, компаний-партнеров мероприятия, общественных организаций.