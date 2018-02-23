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Летающее такси презентовала компания Airbus

15:01 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото phishka.ru/v-mire-sobytiy/avto-moto/1148893605-letayuschee-taksi-pobedit-probki.html

Компания Airbus продемонстрировала полет своего первого летающего такси Alpha One проекта Vahana. 

Об этом сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на DailyMail, полет состоялся еще в конце января в Пендлтоне (штат Орегон, США). Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на 16 футов (почти пять метров) и провел в небе 53 секунды. Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность дрона долететь до заданной точки.

Габариты Alpha One составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Он может поднять до 745 килограммов, однако место в кабине будет всего на одного пассажира. Дрон работает полностью на электричестве. Он был разработан по принципу конвертоплана, имеет восемь пропеллеров и шесть роторов. Аппарат может подниматься вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев. Разработка Alpha One началась в 2016 году. Компания Airbus планирует вывести продукт на коммерческий рынок к 2020 году.

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Теги: такси

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