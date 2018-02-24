Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком

Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком/Фото ГИБДД Тюменской области

"Лада" 15-й модели не остановилась по требованию наряда ДПС ГИБДД на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск 23 февраля. Водитель не реагировал на предупреждения сотрудников ГИБДД, маневрировал на дороге, не давая патрульному автомобилю ДПС проехать вперед.

Когда на одном из участков трассы автоинспекторам удалось обогнать "Ладу", они увидели, что мужчина на заднем сиденье держит на руках маленького ребенка.

Сотрудники ГИБДД предприняли все меры предосторожности, чтобы не дать водителю "Лады" спровоцировать ДТП. Наряд двигался за машиной около 50 км, по громкоговорящей установке убеждая водителя остановиться.

"Лада" свернула в с. Дубровное Ярковского района, проехав почти через весь населенный пункт. Водитель не вписался в поворот, застряв в снегу. Наряд ДПС заблокировал ее, не давая водителю развернуться, чтобы двигаться далее.

31-летний водитель "Лады" оказался пьян, показания алкотестера составили 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, права управления транспортом молодой человек не имеет. Пассажир с переднего сиденья был нетрезв, а на заднем сиденье ехала трезвая молодая пара с ребенком. Родители малыша попросили своего земляка из села Дубровное забрать их из Тюмени, они сообщили, что якобы не знали, что водитель пьян и не имеет прав, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.