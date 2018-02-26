На Ямале женщину признали виновной в смерти подростка

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Жительница Салехарда приговорена к девяти годам лишения свободы за смерть 17-летнего парня.

Следствие установило, что в Салехарде 11 марта 2015 года 17-летний юноша, находясь в гостях, в компании взрослых мужчин распивал спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения он стал грубо приставать к вернувшейся с работы супруге хозяина квартиры. Женщина в ответ нанесла юноше не менее двух ударов деревянной скалкой по голове, от чего потерпевший упал на пол. Спустя некоторое время она поняла, что парень скончался. Тогда она при помощи гостей вывезла тело потерпевшего на покрытый льдом участок реки Полуй, где его закопали в снег. Останки тела погибшего обнаружили местные жители в октябре 2015 года на берегу реки Обь вблизи поселка Горнокнязевск Приуральского района, куда его принесло течением после таяния льдов.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима.