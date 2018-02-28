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В Тюмени директор предприятия не заплатил налоги на сумму около тридцати миллионов рублей

16:27 28 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото СУ СК РФ по Тюменской области

Директор ООО НПО "Стройизыскания" обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сумма неуплаченных налогов составила более 26 млн рублей. 

Следствием  установлено, с апреля 2012 по апрель 2015 года обвиняемый, являясь руководителем указанной организации, уклонился от перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость организации, путем включения ложных сведений в налоговые декларации предоставленные в налоговые органы. В ходе предварительного следствия по уголовному делу были изъяты бухгалтерские и банковские документы, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области. 

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Теги: налоги , уголовное дело

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