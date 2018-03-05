Волонтеры ТИУ будут работать на чемпионате мира по футболу

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Шестнадцать участников волонтерского проекта LOVT отправились на обучение по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 в Москву.

Как сообщает пресс-служба ТИУ, в ноябре 2017 года ребята успешно прошли все этапы собеседований для того, чтобы стать волонтерами масштабного мероприятия. Собеседования проводились в несколько этапов: заполнение анкеты, телефонный разговор и собеседование по Skype.

Волонтеры Школы инженерного резерва прошли собеседования в два города проведения чемпионата — Москву и Екатеринбург. Первое обучение состоится в Москве в марте, обучение в Екатеринбурге планируется в апреле.