Деловая игра кандидатов в студсовет пройдет в "Космосе"

Михаил Шалыгин. Фото их группы "Студенческий совет Тюменской Области" в соцсети "ВКонтакте"

42 кандидата в студенческий совет Тюменской области представят свою программу на деловой игре, которая начнется в МТЦ "Космос" 6 марта в 18 часов.

Студент второго курса ТИУ Михаил Шалыгин решил баллотироваться в студсовет региона. Молодой человек прошел регистрацию на сайте "Мой портал", а поддержка близких, друзей, знакомых помогла пройти второй этап предвыборной гонки. По его условиям кандидату следовало собрать более 50 репостов своего предвыборного поста в соцсети "ВКонтакте" - это авторизация претендента на победу. Михаил Шалыгин собрал 80 репостов.

Как признался Михаил Шалыгин, он ждет от наставников поддержки. В его программе уделяется внимание многим сферам, но основным стало поддержание связей между поколениями: он и его команда готовят ряд встреч студентов с предпринимателями, ветеранами Великой Отечественной войны и другие подобные мероприятия. Такой обмен опытом поможет развитию и реализации подростков, убежден студент.

6 марта в 18 часов его и еще 41 конкурента ждет деловая игра в МТЦ "Космос". На ней кандидаты впервые встретятся лицом к лицу. Ребята презентуют свои программы экспертам. Опытные тренеры научат ребят создавать собственную программу и проводить публичное мероприятие.

Напомним, выборы в областной студсовет пройдут с 28 по 30 марта на сайте "Мой портал". Регистрация избирателей проходит по студенческому билету с 19 по 30 марта.

Лина Орлова