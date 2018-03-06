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"Афиша Тюмень" дарит билеты на концерт Нюши

17:21 06 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит розыгрыш билетов на концерт певицы и композитора Нюши "Девять жизней". Победителей объявят 13 марта, накануне ее выступления в Тюмени.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в соцсети "ВКонтакте" и сделать репост записи о конкурсе. Победителей определят при помощи генератора случайных чисел.

Шоу "Девять жизней" начнется 14 марта в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1). Концерт поразит зрителей нестандартными техническими решениями, световыми эффектами, хореографией, пиротехникой и видеоинсталляциями, а также зарядит поклонников позитивными эмоциями.  Во время шоу Нюша исполнит не только полюбившиеся хиты, но и новые композиции.

Отметим, что в сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проходит весенний марафон розыгрышей. Среди подписчиков разыграют билеты на концерты The Rasmus, Artik & Asti, Эмина и других звезд.  Чтобы не пропустить конкурсы, можно подписаться на рассылку.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.

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Теги: афиша , билеты , концерт , культура , розыгрыш

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