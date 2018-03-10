В Тюмени впервые пройдет соревнование по PUBG на Tyumen Cyber Fest 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Турнир по видеоигре PlayerUnknown's Battlegrounds в рамках Tyumen Cyber Fest 2018 впервые пройдет в Легкоатлетическом манеже 17-18 марта.

Как сообщают организаторы, турнир PUBG проведут по формату duo, то есть в команде - два человека. "Такой формат выбран во многом для удобства: все-таки найти одного человека проще, чем собрать команду из четырех человек. По окончании соревнований мы подведем командный зачет: распределим три призовых места", – рассказал главный судья турнира в дисциплине PUBG Дмитрий Буянов.

Он подчеркнул, что турнир по дисциплине PUBG впервые проходит в Тюмени. А еще это событие имеет все шансы стать самым масштабным в стране – ожидается, что в схватках примет участие более 500 человек. Во время состязаний будут одновременно задействованы 100 игровых ПК.

Напомним, что в рамках Tyumen Cyber Fest 2018 будут проходить соревнования по пяти самым популярным киберспортивным дисциплинам – World of Tanks, CS:GO, Tekken7, DOTA2 и PUBG. Призовой фонд турнира составит 1 млн рублей. В рамках фестиваля пройдут концерты, в которых примут участие рэпер ST и резиденты Black Star: Скруджи, Натан, Кан. Возрастное ограничение на фестиваль – 12+, на концерт – 18+.

PUBG – многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разрабатываемая и издаваемая студией PUBG Corporation. Регистрация зрителей здесь.