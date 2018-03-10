В Сургуте в торговом центре произошло убийство

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Один из посетителей ТЦ "Аура" в Сургуте в ходе конфликта нанес несколько ножевых ранений оппоненту около 10 утра 10 марта. От полученных телесных повреждений последний скончался.

После совершения преступления мужчина скрылся, затем сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания. Следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по факту убийства 25-летнего жителя Сургута возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре.