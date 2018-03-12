Пьяного водителя маршрутного такси задержали тюменские автоинспекторы

фото ГИБДД Тюменской области

Инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали пьяного водителя на маршрутном такси № 64 11 марта.

По информации ГИБДД Тюменской области, очевидец сообщил в полицию о том, что в деревне Воронино из маршрутного такси вышел водитель, упал, встал и, шатаясь, пошел в магазин. Автоинспекторы оперативно прибыли на место инцидента, обнаружили автомобилиста, который парковался задним ходом на маршрутке на ул. Хлебной. Пассажиров в машине не было.

фото ГИБДД Тюменской области

Мужчина был очень пьян. В ходе административного расследования сотрудники ГИБДД рассмотрят вопрос о наличии нарушений в действиях должностных лиц, выпустивших маршрутное такси на линию и обеспечивающих контроль за стоянкой транспорта. Материал по факту административного нарушения будет направлен в Управление государственного автодорожного надзора для принятия мер.