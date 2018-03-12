В Тюмени на пешеходном переходе "Лада" сбила ребенка

фото ГИБДД Тюменской области

Семь человек получили травмы в четырех дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 11 марта.

На 291 километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень столкнулись "Дэу Нексия" и грузовой автомобиль "Ивеко" ночью 11 марта.

фото ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, "Нексия" выехала на полосу встречного движения. В результате происшествия 24-летний водитель легкового автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в больницу в состоянии комы.

фото ГИБДД Тюменской области

На ул. Дзержинского Заводоуковска столкнулись автомобили "Шевроле Круз" и "Лада" 9 модели в 13 часов 30 минут. По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки был нетрезв и не выдержал дистанцию. В результате происшествия ушибы лица получили пассажирки "девятки" - девочки 2 и 4 лет. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских автокреслах.

фото ГИБДД Тюменской области

На ул. Республики, 208 областного центра столкнулись автомобили "Джили" и "Лада" 12 модели около 13 часов. Причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. В результате аварии 28-летняя водитель "Джили" получила травму головы и ушиб колена, перелом ребер и ушиб головы у 25-летнего водителя "Лады", ушибы и ссадины у 27-летнего пассажира иномарки.

фото ГИБДД Тюменской области

На пешеходном переходе на ул. Ямской, 22 Тюмени в 13 часов 30 минут водитель автомобиля "Лада Веста" сбил 12-летнего ребенка, переходившего дорогу. Мальчик получил травмы головы и лица, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.