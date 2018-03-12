Владимир Якушев поздравил тюменских победителей уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Этап Кубка IBU по биатлону. Фото admtyumen.ru

Александр Логинов и Ирина Услугина, представляющие в сборной России Тюменскую область, завоевали две золотых медали на этапе Кубка IBU по биатлону, который прошел в минувшие выходные в Увате. С успехом спортсменов поздравил губернатор Владимир Якушев.

В поздравительной телеграмме победительнице индивидуальной гонки Услугиной глава региона отметил: "Замечательно, что перед родными трибунами ты продемонстрировала настоящий характер и желание победить. Уверенно отработала на стрельбище и показала лучший ход на дистанции. Ты очень большой молодец! Все болельщики рады твоему успеху!".

Логинов принес в копилку сборной кроме золота в спринте еще и бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров. "От имени всех поклонников биатлона Тюменской области поздравляю тебя с победой в спринте и бронзовой наградой в индивидуальной гонке! Благодарен тебе за радость, которую ты подарил болельщикам, заполнившим трибуны центра имени Тихонова. Каждый из них искренне желал тебе успеха, переживал за тебя и всю сборную. Надеюсь, эта поддержка помогла!", — говорится в телеграмме губернатора.

Атмосферу праздника на соревнованиях в Увате, их отличную подготовку подчеркнули спортсмены и организаторы. "Здесь все было на самом высоком уровне. Думаю, уровень местных соревнований вполне можно сравнить с Кубком мира. Это касается болельщиков, стадиона, организационных моментов", — высказалась Каролин Хорхлер из Германии, возглавившая по итогам уватского этапа Кубка IBU общий зачет соревнований среди женщин.

Старший тренер резервных и юниорских команд сборной России по биатлону Александр Касперович считает, что Уват — одно из первых мест в России, где появилась культура биатлонного боления. "Я вспоминаю первые соревнования, которые здесь проводили много лет назад. Уже тогда люди приходили на трибуны с плакатами, распевали кричалки. Конечно, спортсменам такая поддержка всегда очень помогает и согревает их", — убежден наставник.

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров заявил, что после этих стартов об Увате узнают по всему миру. "Мне импонирует мнение наших иностранных гостей. С кем ни разговаривал — все максимально позитивны, находятся здесь с хорошим настроением. В целом, думаю, после этих стартов Уват узнали многие-многие тысячи поклонников биатлона не только в России, но и во всем мире. И зарубежные гости уедут отсюда с хорошим впечатлением", — резюмировал он.

Добавим, что уже 22–25 марта в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет тюменский этап Кубка мира по биатлону. По данным организаторов, соревнования в Тюмени планируют посетить поклонники биатлона из 59 регионов страны, а также из Казахстана, Республики Беларусь, Германии и Франции.

[GALLARY]