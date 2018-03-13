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Профессиональный би-бой из Кургана объединил юных и взрослых тюменцев

13:43 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ДТиС "Пионер"

Около 50 тюменцев приняли участие в мастер-классе известного би-боя, участника и призера всероссийских и международных чемпионатов по брейк-дансу Александра Романова (bboy Sunny Soul) из команд "Электро/Ural Coalition" и "Курган Фанк".

Тренировка проходила на площадке Дворца творчества и спорта "Пионер" и объединила детей, подростков и взрослых танцоров. На мастер-классе были разобраны важные части как теоретических, так и практических аспектов брейк-данса.

Двухчасовая тренировка был разделена на три части: изучение новых вариаций движений, общение - теоретическая часть, где Александр поделился своим опытом с участниками, и практическая часть - battle, где участники уже применяли свои знания в комплексе с изученным.

Отметим, Александр Романов - профессиональный танцор и ведущий. Его педагогический стаж составляет 13 лет, а в самой культуре он уже 16 лет. География фестивалей и конкурсов, в которых он принимал участие, впечатляет: это разные города России, Украина, Казахстан, Китай, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер". 

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Теги: би-бой , брейк-данс , Курган , тренировка , Тюмень

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