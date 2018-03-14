Пушкинские образы – в центре внимания исследователей Китая

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Исследователь из Китая, соискатель кафедры русского языка Тюменского госуниверситета У Цзинвэнь cравнила пушкинские зооморфные и фитоморфные образы в русской и китайской культурах.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Научный диалог". "Пушкин является первым русским автором, произведения которого - сначала прозаические, а потом и поэтические - стали доступными китайскому читателю благодаря переводам, - говорит исследователь. – И интерес к нему не ослабевает".

Однако если носители русского языка без труда понимают смысл пушкинских зооморфных образов, то представители иных народов и культур имеют определенные особенности их восприятия. К примеру, его женские персонажи, сравниваемые с жабами, злы. В Китае же, напротив, жаба — положительный образ, который является символом богатства и долголетия. Наибольшей степенью неэквивалентности отличается символика зайца: в китайской культуре это послушное и мудрое животное, а в русской — трусливое. Наиболее востребован Пушкиным образ лебедя - как аналога положительного женского образа. Цзинвэнь отмечает, что вследствие разных причин образы растений в русской и китайской культурах зачастую имеют различное символическое содержание.

По данным "Словаря языка Пушкина" Александр Пушкин использовал в своих сказках 32 номинации животных. Его зооморфные образы, имеющие истоки в русской национальной культуре, являются своеобразным культурным эталоном, на который ориентируются художники слова более позднего времени. По мнению исследователя, современные переводы сказок Пушкина на китайский язык отражают стремление переводчиков наиболее адекватно передать содержание зооморфных и фитоморфных пушкинских образов для китайского читателя, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.