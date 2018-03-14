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В Новом Уренгое руководитель предприятия пытался дать взятку следователю

13:10 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Начальника отдела предприятия "Сибнефтегаз" осудили за передачу взятки в крупном размере в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в мае 2016 года начальник отдела компании "Сибнефтегаз" обманул представителя другой коммерческой организации, с которой был заключен договор на производство текущего ремонта скважин. Злоумышленник запросил 450 тыс. рублей за подписание необходимых документов. В момент передачи оговоренной суммы мужчину задержали.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый решил дать взятку следователю. Он обратился к своей знакомой, ранее работавшей в следственном отделе, с просьбой выступить посредником в передаче взятки в размере 200 тыс. рублей за прекращение дела.

После встречи с посредником следователь уведомила свое руководство о склонении ее к получению взятки.  Передача первой части оговоренной суммы проходила под контролем правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе осужденные свою вину не признали. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Женщина приговорена к штрафу в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, бывшая сотрудница полиции лишена специального звания майор юстиции.

100 тыс. рублей переданные следователю в качестве взятки конфискованы и обращены в доход государства.

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Теги: взятка , Новый Уренгой

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