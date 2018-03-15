Российское геогргафическое общество предлагает рассказать о вестниках весны

фото Ялуторовского музейного комплекса

Русское географическое общество и корпорация "Российский учебник" объявляют о запуске Всероссийского познавательного конкурса для дошкольников и школьников "Вестники весны". Конкурсные работы принимаются до 15 апреля.

Участникам проекта предлагают проложить своеобразный экомаршрут в своем городе и отметить на нем первые признаки весны: ажурные проталины с зелеными ростками, ледовые корки на просевших сугробах, задорный щебет птиц. Ребята должны обратить внимание на количество осадков и температуру воздуха, сделать фотографии встретившихся на пути растений и животных. Кроме того, необходимо сопоставить личные наблюдения с данными многолетних фенологических исследований.

Фенология – наука о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки. Появление листьев и окончание листопада, зацветание деревьев и кустарников, появление ягод и грибов, первый снег и последние заморозки – вся череда сезонных явлений – это фенологические фазы, за которыми ведутся наблюдения. С 2015 года у всех желающих есть возможность оставить свои наблюдения на Фенологическом портале РГО. По итогам конкурса будут выбраны три победителя, которые станут обладателями подарков от РГО и корпорации "Российский учебник". Все участники получат электронные сертификаты.

Заполнить заявку на участие в проекте, а также подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно здесь. Итоги конкурса станут известны в апреле – мае 2018 года, сообщает пресс-служба РГО.