В столичных аэропортах из-за непогоды отменены рейсы

Фото ИА "Тюменская линия"

Почти 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы утром 15 марта, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, на 8 часов 40 минут мск в аэропорту Домодедово отменено пять рейсов и 12 задержано, в аэропорту Шереметьево задержано 20 рейсов, Внуково — два. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

В погодном центре "Фобос" сообщили, что снежная погода с метелью, а затем резкое похолодание ожидает жителей столичного региона 15 марта, сообщает РИА Новости.