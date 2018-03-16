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Новые тарифы "Включайся!": Telegram, Instagram, Snapchat, Viber и безлимитный Whats App

15:01 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Около 10-15 уведомлений в час выдает в среднем смартфон уральца. По данным "МегаФона", на девайсе любителя мессенджеров, соцсетей и чатов эта цифра может увеличиться до 100 раз. Весной сообщений станет еще больше – оператор добавил безлимит на популярные ресурсы в новых тарифах "Включайся!".

К свободному использованию Whats App, Viber, eMotion, ВКонтакте, Одноклассники и Facebook в новых тарифах добавился неограниченный доступ к Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, ТамТам, а также, в зависимости от выбранного варианта, Instagram, Twitter, Rutube, Vimeo. При расширении возможностей "МегаФон" не увеличивает стоимость, а на ряде тарифов, наоборот, делает ее доступнее. 

"Люди скачивают все больше информации из Сети. Чтобы каждое видео загрузилось, а диалоги состоялись, мы улучшили линейку "Включайся!". На ряде тарифов пакеты Интернета увеличены до полутора раз и заметно расширен список ресурсов с неограниченным доступом. Теперь многим абонентам лучше отключить звук в смартфонах, так как уведомления в мессенджерах не закончатся", – отметил директор по продажам на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Александр Малов.

Подробнее об изменениях в тарифах:

"Включайся! Общайся"

К соцсетям ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, трафик на которые не тарифицировался в прежней линейке, теперь добавятся Instagram и Twitter. К безлимитным мессенджерам – Telegram,Facebook Messenger, Snapchat.

"Включайся! Слушай"

К безлимитным Whats App, Viber добавляются Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, ТамТам. К музыкальным сервисам BOOM, Яндекс Музыка, ВКонтакте Музыка, Zvooq прибавляются Apple Music, Radio Record и другие радиостанции.

"Включайся! Пиши" и "Включайся! Говори"

Абоненты обновленных тарифов могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp, Viber и eMotion, как это было ранее, но также Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и ТамТам.

"Включайся! Смотри"

Абонентская плата стала дешевле на 160 рублей, а список безлимитных приложений пополнился за счет Rutube и Vimeo, Twitter, Facebook Messenger, Snapchat. Объем включенного трафика на сторонние сервисы вырос с 15 до 25 Гб.

Прежние тарифы "Включайся" переведены в архив, условия обслуживания на них остаются прежними. Подробности на сайте.

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Теги: МегаФон , смартфон

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