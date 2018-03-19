Югорчанин едва не зарубил топором свою знакомую

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство знакомой, осудят Советском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, к 63-летнему подозреваемому и его сожительнице пришли в гости две знакомые, с которыми они стали распивать алкоголь. Хозяин квартиры поссорился с гостьей и ударил ее несколько раз топором. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшего.

Потерпевшая находится в больнице. Устанавливаются обстоятельства преступления.