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Горожане открывали Тюмень с помощью рамок

17:32 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Более 11 тысяч жителей юга области приняли участие в фотоконкурсе "Открой свою Тюмень" на площадках фестиваля "Тюменская весна" 18 марта. В этот день они лично убедились в том, что для каждого есть свои креативные рамки – резные, сказочные, архитектурные. 

В течение всего дня они находили на площадках фоторамку, делали снимок на ее фоне, добавляли хэштег  #откройсвоютюмень и отправляли его себе на стену в социальной сети "ВКонтакте" за возможность получить один из билетов на концерт, где выступят Тимати и Ёлка. 

Это хороший шанс не только побороться за подарки, но и возможность расширить интеллектуальные горизонты. Например, узнать, что на самом деле за некоторые наличники тюменские купцы отдавали суммы, сопоставимые с ценой чуть ли не всего дома. Или о том, что Ершов написал своего "Конька-горбунка" всего в 19 лет. Познакомиться с этими и другими интересными фактами о городе, области и стране в целом можно, загрузив приложение "Открой свою Тюмень".

"Фотоконкурс как раз и задуман, чтобы рассказать жителям области о том, что есть такое приложение. Играя в него, вы не только черпаете много нового, но и зарабатываете монетки, на которое можете обменять оригинальные сувениры с символикой страны и Тюменской области", – рассказала организатор проекта Ольга Петрушина. 

Теперь всем, кто успел загрузить свое фото на фоне рамок под #откройсвоютюмень до 21 часа 18 марта, предстоит зарабатывать лайки. Те 3 тыс. человек, у кого их к 19 марта будет больше всего, получат билет на концерт, который состоится во Дворце спорта 25 марта.

Николай Ступников

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Теги: концерты , Открой свою Тюмень , Тюменская весна

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