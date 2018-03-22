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Энергетики проведут для школьников олимпиаду

08:07 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменьэнерго

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников "Россети" пройдет на базе филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети 31 марта и 1 апреля. По итогам двухступенчатого отбора будут определены подростки, которые получат возможность построить карьеру в одной из крупнейших электросетевых компаний мира.

ПАО "Россети" впервые организует образовательный проект такого масштаба: он охватит детей во всех регионах страны, где представлены дочерние предприятия компании. Главная задача олимпиады – выявление талантливых ребят, которые имеют реальные задатки и желание развиваться в технических науках. К организации олимпиады подключили профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, при этом, помимо теоретиков, в оценке знаний школьников примут участие руководители электросетевой компании.

"Мы хотим выявить способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников старших классов. Для работы в концепции цифровых сетей нам необходимы перспективно мыслящие специалисты", – отметил генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук. В зоне ответственности "Тюменьэнерго" первый этап олимпиады пройдет в Тюмени. Окончательные списки участников – учащихся 9-10 классов – будут известны не позднее 27 марта. 31 марта в областном центре пройдут испытания по математике и информатике, а 1 апреля школьники проверят себя в физике. 11 апреля станут известны результаты первого этапа, они будут опубликованы на официальном сайте компании. Победители отправятся 21 апреля в Екатеринбург, а лучшие на этапе УФО получат возможность провести летние каникулы в знаменитом образовательном центре "Сириус" в Сочи. В июне ПАО "Россети" организует там энергетическую проектную смену.

Руководители крупнейших энергетических предприятий акцентируют внимание на целевой направленности этого образовательного проекта. Поддержку в той или иной степени получат все участники Всероссийской олимпиады школьников "Россети".

По словам Сергея Савчука, школьники попадут в поле зрения руководителей подразделений электросетевой компании и это может стать катализатором их будущей карьеры.

"В целом, все участники интеллектуальных состязаний получат возможность узнать, какой пласт технических знаний и компетенций действительно важен сейчас для потенциального работодателя. Это поможет им правильно выбрать вуз и специальность, а значит, и определить свой жизненный путь", – добавил генеральный директор "Тюменьэнерго".

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно на официальном сайте компании в разделе О компании/Спецпроекты/Всероссийская олимпиада школьников "Созвездие Россетей", а также путем перехода по соответствующему банеру на главной странице сайта или по ссылке, сообщает пресс-служба "Тюменьэнерго". 

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Теги: олимпиада , Тюменьэнерго , школьники , энергетики

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