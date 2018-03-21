В Югре завели уголовное дело на полицейского о получении взяток

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В Югре проводят проверку по факту возбуждения уголовного дела в отношении оперуполномоченного.

Сотрудники федеральной службы безопасности по Тюменской области выявили проступок, порочащий честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел.

По версии следствия, обвиняемый получил от жителя города Радужный, являющегося фигурантом уголовного дела о хищении металлолома и труб с месторождения, денежное вознаграждение. Также он согласился оказывать покровительство в хищении лома, и помочь мужчине избежать уголовной ответственности.

Установлено, что под предлогом оказания помощи избежания уголовной ответственности, он получил денежное вознаграждение.

В настоящее время правоохранитель помещен под домашний арест. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.