Выставка "Пятое время года" посвящена юбилею Тюменского района

фото управления по культуре Тюменского района

Выставка "Пятое время года" художника Евгения Корнильцева-Быстринского откроется в Каскаринском доме культуры 22 марта в 16 часов. Она приурочена к 95-летию Тюменского района и будет работать в течение месяца.

В рамках выставки пройдут творческие встречи художника с преподавателями детских школ искусств, руководителями клубных формирований домов культуры, учителей изобразительного и декоративно - прикладного искусства. Для учащихся отделения изобразительного искусства детских школ искусств художник проведет мастер-классы.

Евгений Корнильцев-Быстринский родом из Голышмановского района, является членом Московского Союза художников. Живет и работает в деревне Быстрая Голышмановского района, ведет большую педагогическую и просветительскую деятельность, сообщает управление по культуре Тюменского района.